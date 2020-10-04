Aliyev müjdeyi verdi: İşgal altındaki Madagiz'e Azerbaycan bayrağını diktik!

Aliyev, Twitter hesabından "Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

KUTLAMA YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Aliyev'in Magadiz'in yanı sıra "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır" ifadelerini kullanması sonrasında halk, başkent Bakü'de camlara ve sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

ERMENİSTAN'IN ZARARI BÜYÜK

Azerbaycan ordusu 27 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde Ermenistan'ın 230 tank ve zırhlı aracını, 250 top ve füze sistemini, 38 hava savunma sistemini, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 7 mühimmat deposunu, 130'dan fazla askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.