Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda 5 haftada 13 puanla lider olan Alanyaspor, son yıllardaki başarısıyla herkese örnek oluyor. 2016-17 sezonundan beri Süper Lig'de olan Akdeniz ekibi, bilhassa son 3 yılda doğru yapılanmayla sürekli çıkışa geçti.

Turuncu-yeşilliler, son Galatasaray galibiyetiyle çıkışının tesadüf olmadığını da gösterdi. 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Sergen Yalçın'la lige renk katarak, 9. sırayı alıp tarihinin en iyi sonucunu elde eden Alanyaspor, geçen sezon çıtayı yükseltti.

TARİHİNDE İLKLERİ YAŞADILAR

Erol Bulut'la ilk 5'e giren ve Türkiye Kupası'nda final oynayan Alanyaspor tarihindeki ilkleri yaşadı. Avrupa Ligi'ne de ilk kez katılan turuncu-yeşilli kulüp, bu sezona da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle girip tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Ligde 13 puanla en fazla puan toplayan takım olan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 13 gol atıp, 2 gol yedi. Böylece turuncu-yeşilliler ligin en skorer ve en az gol yiyen takımı da oldu. Artı 11 averajla bu alanda da zirvede olan Çağdaş Atan ve ekibi, herkes tarafından ayakta alkışlandı. Kariyerinde ilk teknik adamlığını yapan Çağdaş Atan, daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak 2018-19 sezonunda Alanyaspor'da çalışmıştı.

Süper Lig lideri Alanyaspor, bu sezon transfer döneminde sadece 1 milyon euro harcadı. Son yıllarda scouting başarısıyla dikkat çeken kulüp, lige çok iyi bir giriş yapan Davidson'u Portekiz'in Vitoria Guimares ekibinden 1 milyon euroya transfer etti.

29 yaşındaki hücumcu, 6 resmi maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı. Davidson flaş performansıyla son Galatasaray galibiyetinde de öne çıktı.

ARTIYA GEÇTİ

Ekonomik olarak sıkıntısı bulunmayan Alanyaspor, bu durumunu transfer başarısına borçlu... Akdeniz temsilcisi, son 3 sezonda transfere toplamda 7 milyon euro harcadı. Turuncu-yeşililler, bonservis kazancı olarak da hanesine 14.5 milyon euro yazdırdı. Böylece toplamda 7.5 milyon euroluk bir artıya geçiş oldu.

(Milliyet)