Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı

Alanyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu yeşilli takım Senegalli santrfor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

İTALYA LİGİ'NDE 166 MAÇA ÇIKTI

Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen ve uzun yıllar Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesinde yer alan Babacar, İtalya Ligi'nde 166 maçta 39 gol atıp, 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.