Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken virüsü kapanDr. Elçin Umur 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır bulunduğu yoğun bakımdan çıktı.

35 GÜN SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI KALDI

İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Elçin Umur, hastası Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte oldu. Tedavi altına alınan Dr. Umur 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Dr. Umur bugün yoğun bakımdan çıktı. Tedavisine devam edilen Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.