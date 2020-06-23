Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda hangi filmlerde oynadı? Ayşen Gruda hakkında merak edilenler! Ayşen Gruda hayatı ve biyografisi!

Türk sinemasının sevilen oyuncularından biri olan Ayşen Gruda oynadığı bütün filmlerle herkesin beğenisini ve sevgisini kazanmış isimlerin başında gelmektedir. Unutulmaz oyunculardan Ayşen Gruda hakkında oynadığı filmler ve hayatını sizler için kaleme aldık.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda doğum adı ile Ayşen Erman (22 Ağustos 1944, İstanbul - 23 Ocak 2019, İstanbul) Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Türk sinemasında'da domates güzeli lakabıyla tanınan Ayşen Gruda, birçok Yeşilçam sinema filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı.

23 Ocak 2019'da pankreas kanseri nedeniyle 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kendisi gibi oyuncu olan Ayten Erman'ın kardeşi olan Gruda'nın kardeşi Ayben Erman da oyunculuk yapmaktadır.

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra lakabı "Domates Güzeli" olarak kaldı.

AYŞEN GRUDA

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda'dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda, "Mum Söndü", "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler" gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

Müjdat Gezen'in 2003 yılında yayımlanan "Galiba Ben Sanatçıyım" adlı biyografik kitabında 'G.A' kod adıyla verdiği eski aşklarından birisinin Ayşen Gruda olduğu iddia edildi. Gezen ve Gruda 2016 yılında verdikleri ortak bir röportajda bir zamanlar aşk yaşadıklarını ve 1963 yılında ise nişanlandıklarını açıkladılar. Ayşen Gruda, Müjdat Gezen askerde iken Yılmaz Gruda ile evleneceğini mektupla Gezen'e bildirdi ve çift ayrılma kararı aldı. Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Bu evlilikten Elvan Gruda adında bir kızları oldu. 11 yıl süren evlilikleri 1976 yılında boşanmayla sonuçlandı.

İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Türk Sineması'nın "Domates Güzeli" lakaplı oyuncusu Ayşen Gruda bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 25 Ocak 2019'da İstanbul'da Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası aynı yerdeki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

AYŞEN GRUDA'NIN OYNADIĞI FİLM VE TİYATROLAR

Sinema:

Sevgili Komşum (2018) Nebahat

Sucu Kamil (2017)

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne

Pek Yakında (2014) - Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye

Kağıt (2010) - Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) - Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana

İlk Aşk (2006) - Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

AYŞEN GRUDA

Süper Baba (1988) - Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar

Kiralık Ev (1986) - Ayşe

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) - İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) - Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim

Şekerpare (1983) - Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982) - Hacer

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Melahat

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) - Sevim

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978) - Nilgün

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977) - Fikret

Hababam Sınıfı tatilde (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel

Aile Şerefi (1976) - Ayşe

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976) - Emine

Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) - Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) - Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi

Hanzo (1975) - Feride

Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu

TV:

Mesut Yar İle Laf Çok (2018) - Konuk

Bizim Hikâye (2018)

İlişki Durumu: Evli

İlişki Durumu: Karışık

Ayrılsak da Beraberiz - Konuk Oyuncu

Beş Kardeş

Ruhumun Aynası

Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu)

Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013)

Leyla ile Mecnun (dizi)

Petekle 10 Numara

Medyatik

Karışık Aile

Zoraki Başkan

Aile Reisi

Mert ile Gert

Gece Gündüz

Iki Aile

Fessupanallah

Fırtına

Sen misin Değil misin

Güz Yanğını

Dayı

Ana Kuzusu

Kaygısızlar

Ana

Krem

Seyahatname

Evimiz Olacak mı?

Sultan Makamı

Tiyatro:

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu

Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen

Papaz Kaçtı-Philip King

Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy

Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil

Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz

Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner

Mum Söndü-Müsahipzade Celal

Ah Evlendim Vah Evlenemedim