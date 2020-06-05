Ayşe Nur Bahçekapılı kimdir? Ayşe Nur Bahçekapılı ne iş yapıyor? Ayşe Nur Bahçekapılı kaç yaşında ve nereli? Ayşe Nur Bahçekapılı biyografisi!

Ayşe Nur Bahçekapılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak atandığı açıklandı. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın eğitim bilgiler, kariyer geçmişi merak ediliyor. Ayşe Nur Bahçekapılı hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık.

AYŞENUR BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Ayşe Nur Bahçekapılı (d. 26 Kasım 1954, Maçka, Trabzon) TBMM Başkanvekili, Adalet ve Kalkınma Parti'li kadın siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukat olarak çalışmış, 1988-1992 yılları arasında Turgut Kazan'ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 1997-2005 yılları arasında Eralp Özgen ve Özdemir Özok'un başkanlıkları döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Ayşenur Bahçekapılı

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir. Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış, Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür. Bir süre tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora ile evli kalmıştır. Halen bekardır.