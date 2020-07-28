Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim

Galatasaray'da adı MLS ekibi Inter Miami ile de anılan Radamel Falcao'nun geleceği hâlâ net değil. Öte yandan bugün Kolombiyalı golcü için taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka sarı kırmızılıların golcüsü ile ilgili ulaştığı bilgiyi paylaştı. Büyüka, Falcao'nun "Eski halime döneceğim" dediğini dile getirdi.

İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRMEYİ PLANLIYOR

Büyüka'nın söylediği şu sözler, transfer için kulübün ne yapacağını merakla bekleyen taraftarların dikkatini çekti:

"Falcao'nun yakın çevresinden duydum, 'Sezon başı kampı yapamadığım için bu kadar sakatlandım. Yeni sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirip eski halime döneceğim' diyormuş. Galatasaraylıların gözü aydın. Bu iyi haber. Falcao'nun sürekli oynaması, Galatasaray'a 25-30 gol yazar."

SAKATLIĞI CAN SIKTI

Sarı kırmızılı ekibe büyük umutlarla transfer olan ve yıl boyunca yüksek maaşı nedeniyle eleştirilen Falcao, 2019/20 sezonunda çıktığı 22 resmi maçta 11 gol ve 1 asist kaydetti.