Aydın Ünlü kimdir? Aydın Ünlü nerelidir? Aydın Ünlü evli mi?

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde mevcuttur.

AYDIN ÜNLÜ KİMDİR?

1967 Eşme doğumlu olan Ünlü, Mimar Sinan Lisesi'nde tahsilini tamamlamıştır.

1996 tarihinde ülkücü harekete katılan Aydın Ünlü bu tarihten beri MHP içerisinde çeşitli birimlerde görevlerde bulunmuştur. Halen Çelik Halat firmasında danışmanlık yapmakta olan Ünlü ayrıca MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Aydın Ünlü evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

AYDIN ÜNLÜ'NÜN MESLEĞİ NEDİR?

MHP Kocaeli İl Başkanı olan Aydın Ünlü aynı zamanda Kocaeli Tıp Merkezi'nin giriş katında ve arka kısmında yer alan, Kafe 9 adlı kafeyi işletmektedir. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün kafeyi kapattığına dair açıklama geldi.