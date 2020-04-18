Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece hasat döneminde uygulanmak üzere, ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olan gümrük vergisi yüzde 18'e, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 13 olan gümrük vergisi yüzde 9'a indirildi. Karar, temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındı.
18.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:21
Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ayçiçeği yağı ve tohumu ithalatında, hasat dönemine kadar uygulanmak üzere gümrük vergisi düzenlemesi yapıldı.
VERGİLER DÜŞTÜ
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, hasat öncesi 1 Haziran 2020'ye kadar ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olan gümrük vergisi yüzde 18, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 13 olan gümrük vergisi yüzde 9 olarak uygulanacak.
SADECE HASAT DÖNEMİNDE UYGULANACAK
Düzenleme, temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sadece hasat dönemine kadar uygulanmak üzere yapıldı.