Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Survivor macerasının ardından gündemden düşmeyen ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün hakkında "Milli takıma çağıracağımı zannetmiyorum" dediği Aycan Yanaç için bambaşka bir fırsat ortaya çıktı.

21 yaşındaki futbolcu, Gaziantep Güneş gazetesinin haberine göre gelecek sezon Gaziantep ALG Spor formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir.

BAYRAM SONRASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, Aycan Yanaç ile Kurban Bayramı sonrası görüşeceklerini ve şartlarda anlaşılırsa Aycan'ı kadroya katacaklarını ifade etti.

"NECLA HOCA OLDUĞU SÜRECE GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEM"

Survivor'dan elendikten sonra YouTube'da yayınlanan "Sorgu Odası" isimli programda çok sert açıklamalarda bulunan ve Necla Güngör'e yanıt veren Yanaç, Güngör olduğu sürece milli takımdan gelecek teklifleri reddedeceğini söylemişti:

"Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi."