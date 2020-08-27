Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla Ayasofya ibadete açılmıştı. Müze statüsünün son bulduğu Ayasofya Camii'ne gelenler için kılık kıyafet kontrolü yapılmaya başlandı.

ETEKLİ-ŞORTLU-BAŞÖRTÜSÜZ GİRMEK YASAK

Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte girişlerde kılık kıyafet önemi de artırıldı. Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyenler için caminin içine şortlu, etekli, başörtüsüz girilmemesi amacıyla girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.

Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya vatandaşların yoğun ilgisi var;