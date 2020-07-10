Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını duyurarak, "Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum" dedi. Bu tarihin duyurulmasının ardından 24 Temmuz'la ilgili bomba bir detay ortaya çıktı. 24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümüne denk geliyor.

BATILI ÜLKELERE MESAJ

Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 günü Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılması Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine karşı çıkan batılı ülkelere bir mesaj olarak yorumlandı.

BATILI ÜLKELER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürülmesine başta Yunanistan olmak üzere, ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu pek çok ülke tepki gösterdi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı sonrası ilk tepki Rusya ve Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Kültür Bakanlığı küstah bir açıklama yaparak "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Rus Ortodoks Kilisesi de bir açıklama yaparak, "Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesi kararından üzüntü duyduk. Karar büyük ayrışmalara yol açabilir" dedi.