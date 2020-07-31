Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı

86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi kurban bayramının ilk gününde Cuma namazında cemaat ile doldu. Cami içine sığmayan vatandaşlar namazlarını cami önüne serilen hasırların üzerinde kıldı. Bazı vatandaşlar ise kendi getirdikleri seccadeleri çimleri üzerine sererek cuma namazını kıldı.

NAMAZ SONRASI TURİST ZİYARETİNE AÇILDI

Meydanda kurulan dev ekranda ise cami içi ve hutbe yayını yapıldı. Vatandaşlar, meydana polis kontrolünden geçirilerek alındı.Polis ekipleri ise devriye gezerek yoğunluk sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.

Cuma namazı için turist ziyaretine namaz süresince kapatılan Cami namaz kılındıktan sonra yeniden turist ziyaretine açıldı.