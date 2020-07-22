Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sonrası tüm gözler 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazına çevrildi. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Ayasofya'da namaz kılacak 500 kişiye gönderilen davetiyeler de ortaya çıktı.

DAVETİYEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti. Tevbe Suresi'nde geçen ifadeler şöyle: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

İşte namaz kılacaklara gönderilen o davetiye;

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de davet etmiş ancak bu daveti Kılıçdaroğlu geri çevirirken, Akşener davete katılacaklarını açıklamıştı.