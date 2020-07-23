Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi

Ayasofya'nın içerisinden cami statüsüne geçmesinin ardından ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde fresklerin kapatıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami statüsüne geçmesinin ardından yarın Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın incelemesine daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği Ayasofya'nın içerisinden cami statüsüne geçmesinin ardından ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Ayasofya'daki fresklerin kapatıldığı görüldü.

1 DAKİKA İÇİNDE KAPANIP AÇILACAK

Ayasofya'da mozaik ve fresklerin kapatılması için bir dakikada açılıp kapanan elektronik raylı sistem perde kullanılacağı belirtilmişti. Bu bilgiye göre imparatorların taç giyme tören yeri omphalion ise halının altında kalacak.

ZEMİNİNE 2 KAT KEÇE SERİLDİ

Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri; bugünse müezzin mahfilinin önünde bulunan kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık 'omphalion' döşeme mozaiği, cami için yere serilecek halının altında kalacak.

Ayasofya'nın yer döşemesinin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacağı kaydedildi. Camide kullanılacak halının rengi de turkuaz olarak belirlendi.

İşte Ayasofya'daki freskler: