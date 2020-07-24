Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açıldığı günün akşamında çekilen kartpostallık görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı.
24.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:02
86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.
Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı.
AYASOFYA VE HİLAL AYNI KAREDE
Dün akşam saatlerinde fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Ayasofya-i Kebir Camii ile hilali aynı karede çekti. Ayasofya ile hilalin aynı karede buluştuğu fotoğraflar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İşte hayran bırakan o fotoğraflar;