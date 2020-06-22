Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!

İstanbul Kadıköy'de drone tamir servisinde çalışan bir kişi çalışma ortamında yerle temas bölümleri tekerlekli olan koltuğa oturarak ayaklarını masanın üzerine uzatmak istedi.

GÜRÜLTÜ İLE YERE YIĞILDI

Koltuğa oturduktan sonra ayaklarını masaya uzatan şahıs büyük bir gürültü ile yere yığıldı. Ortaya trajikomik bir sahne çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.