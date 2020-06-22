Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Kadıköy'de drone tamircisinde çalışan bir kişi sandalyeye yayılarak oturmak için ayağını masaya uzatmak isteyince yere yığıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
22.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:32
İstanbul Kadıköy'de drone tamir servisinde çalışan bir kişi çalışma ortamında yerle temas bölümleri tekerlekli olan koltuğa oturarak ayaklarını masanın üzerine uzatmak istedi.
GÜRÜLTÜ İLE YERE YIĞILDI
Koltuğa oturduktan sonra ayaklarını masaya uzatan şahıs büyük bir gürültü ile yere yığıldı. Ortaya trajikomik bir sahne çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.