Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonrasında sağ kaval kemiğinde iki ayrı kırık tespit edilen Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Galatasaray'dan, Muslera'nın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün (dün) yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"EMİN ELLERDEYİM"

Uruguaylı file bekçisi, sakatlığının ardından ülkesinde yayın yapan radyo programına bağlanarak "Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'deki sağlık sistemi ve Galatasaray'ın medikal ekibi muhteşem. Ama size yalan söylemeyeceğim, biraz korkuyorum. Yaklaşık 2 saat sürecek bir operasyon" demişti.

DOĞUM GÜNÜNDE BIÇAK ALTINA YATTI

Bugün 34. yaşını kutlayan Fernando Muslera, doğum gününde bıçak altına yatmış oldu. Uruguaylı file bekçisinin en erken Ocak 2021'de sahalara dönmesi bekleniyor.