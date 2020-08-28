Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde yaşayan 25 yaşındaki Pearson, tuvaleti kullandığında sifonunu çekmekte zorluk yaşadı.

SİFONUN İÇİNDEN 4 ZEHİRLİ YILAN ÇIKTI

Neden zorluk yaşadığını anlayamayan Pearson, sorununu çözmek için sifonun kapağını açtı. Pearson, sifonun içinde 4 zehirli yılan olduğunu gördü.

KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ

Gördükleri karşısında şoke olan Pearson yılanların fotoğrafını çekerek, komşusundan yardım istedi. Eve gelen arkadaşı ise yılanları sifonun içinden çıkararak, yılanlara zarar vermeden yakınlardaki bir tarlaya bıraktı.