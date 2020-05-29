Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek

Taliplerine her gün bir yenisini ekleyen Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Napoli'den sonra son aday İtalya'nın Lazio ekibi oldu.

Gelen teklifler nedeniyle mutlu olan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, bir Arnavut spor sitesinin sosyal medya canlı yayınında transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

"Türkiye'nin en büyük kulübündeyim" diyen ve 3 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatan Vedat, "Kararı Fenerbahçe verecek. Önce onların isteği gelir, ardından benim. Ben taraftarı olduğum takımda oynamaktan mutluyum" dedi.

ADEMİ: TOTTENHAM MURİÇ'İ İSTİYOR

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi ise ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın Vedat Muriç'i çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

Ademi,"Tottenham, Muriç'in transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya'da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır" ifadelerini kullandı. Kosovalı futbol adamı ayrıca, İtalya'dan Napoli'nin de Muriç için talepte bulunduğunu belirtti.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıktı ve 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için 20 milyon euroluk bir bonservis bedelini kabul etmeye hazır olduğu konuşuluyor.