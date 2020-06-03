Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor

İtalyan devi Roma'dan ayrılacağı gündemde olan 23 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder için Avrupa devleri sıraya girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

20 MAÇTA 3 GOL ATTI

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.