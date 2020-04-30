Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Mart ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Şubat'ta yüzde 7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, Mart'ta yüzde 7,4'e yükseldi. AB'de ise Şubat ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan işsizlik, Mart ayında yüzde 6,6'ya tırmandı.

AB'DE 14 MİLYON 141 BİN KİŞİ İŞSİZ

AB'de işsiz sayısı Mart'ta 14 milyon 141 bin olurken, bunun 12 milyon 156 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. 25 yaş altı genç işsiz sayısı, Mart'ta AB'de 2 milyon 763 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 275 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.