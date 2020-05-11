AVM'ler açıldı mı? AVM'ler ne zaman açılıyor? Hangi AVM'ler açıldı? AVM'ler ne zaman açılacak? İşte Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri haberleri!

Corana virüste tablo yavaş yavaş olumlu br noktaya ilerlerken tedbirlerde de normalleşme sürecne girildi. Berber ve kuaförlerin yanı sıra AVM'lerin bazıları da kapılarını halka açmaya hazırlanırken AVM'ler açıldı mı? AVM'ler ne zaman açılıyor? Hangi AVM'ler açıldı? AVM'ler ne zaman açılacak gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte, Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri haberleri!

AVM'LER AÇILDI MI?

AVM'lerin çalışma saatleri AVM'lere göre değişiklik gösteriyor. İlk etapta bazı AVM'ler 11.00 - 19.00'da bazı AVM'ler ise 12.00 - 19.00'da açık olacak..

AKSARAY

Aksaray'daki AVM'ler de vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

Yoğunluğun yaşanmadığı gözlenen AVM'lerde vatandaşlar maske ve eldivenle dolaştı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da da alışveriş merkezleri bugün açılmasına rağmen, yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar, sinema salonları ve çocuk oyun alanları henüz hizmete açılmadı.

"ESKİSİ GİBİ İSTEYEN AVM'YE GİDEMEYECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında normalleşme adımlarından olan 11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasıyla ilgili de merak edilen sorulara yanıt verdi.

Yeni dönemde AVM'lere eskisi gibi isteyen herkesin gidemeyeceğini belirten Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürüyor. Önümüzdeki dönem için karar alınınca açıklanacak. Biz sürmesinden yanayız. AVM'lerdeki restoranlar ve kafeler açılmayacak. Bilim Kurulu veya Bakanlığımızın veya hükümetimizin AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar olmuştur. AVM'lerin açılması için de bir karar gelmesi gerekmiyor. Zaten açıktı. İşletmelerin kendileri bunu sürdürme noktasında olmalılar. Açılan şu süreçte kuaför ve berberler belli şartlara bağlı olmak kaydıyla. Restoranlar, kafeler AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. Öyle bir karar yok. AVM'ler 11 Mayıs'ta açılacak ama AVM içerisindeki restoranlar, kafeler açılmayacak. Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, bir sınır olacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanacak."

AVM'lerde şu kurallar geçerli olacak:

*Maskesiz müşteri AVM'ye alınmayacak.

*Müşteriler AVM'ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

*AVM'ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

*Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

*AVM'lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

*Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

*AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.