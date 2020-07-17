Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar

Eşi Serap Korkmaz ile önceki gün Before Sunset Beach'te görüntülenen Avatar Atakan Arslan, gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkardı.

BİRBİRLERİNE SARILIP ÖPÜŞTÜLER

'Survivor 2016'da şampiyon olan Avatar lakaplı kick boks sporcusu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile Çeşme'de tatil yapıyor. Eşi Korkmaz ile denize giren Arslan, bol bol yüzüp birbirlerine sarıldılar, öpüşmeye doyamadılar.

EŞİNİ HAVALARA UÇURDU

Eşini denizin içinde havaya atan Aslan'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı. Arslan ile eşi daha sonra mekanın içine geçtiler.

İşte çiftin romantik tatilinden kareler;