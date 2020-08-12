Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenleri kendisine bağlayan Atiye dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandı. Merakla beklenen dizi, uyarlandığı romanın yazarı Şengül Boybaş ile davalık oldu. Tanıtım, afiş ve fragmanda adının yer almadığını ileri süren Boybaş, suç duyurusunda bulundu.

HAK İHLALİ DEVAM EDERSE ÇEKİMLERİN DURDURULMASINI TALEP ETTİLER

Yazar Şengül Boybaş, "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, "Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş'ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz" denildi.