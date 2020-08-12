Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Beşiktaş, 2020/21 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, 7 sezondur kulüpte olan Atiba Hutchinson ile anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki sözleşmenin 1 yıllık olduğu öğrenildi.

İDMANA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Siyah beyazlı takımın en istikrarlı futbolcularından biri olarak göze çarpan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki idmana katılması bekleniyor.

2 KEZ DALYA DEDİ

Atiba, Beşiktaş kariyerinde 7 sezonda toplam 2 kez dalya dedi ve toplam 204 maça çıktı. Deneyimli futbolcu kariyerinde daha önce York Region Shooters, Toronto Lynx, Öster, Helsinborg, Kopenhag ve PSV'de oynadı. Kanada Milli Takımı'nın da bir oyuncusu olan futbolcu, ülkesinin formasıyla 84 maça çıkıp 7 gol kaydetti.