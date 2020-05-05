Osmaniye görülen ve kaybolan gökkuşağı renklerinde ışık hüzmesi görenleri şaşırttı. Birçok kişi bu durumu görüntülemek için cep telefonlarına sarılırken bu olayın "ateş gökkuşağı" olduğuna dair de yorumlar yapıldı. Olay sonrası ateş gökkuşağı nedir? Ateş gökkuşağı nasıl oluşur gibi soruların yanıtları merak edildi.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR?

Ateş gökkuşağı, güneş ışığının bulutlardaki buz kristallerinde kırılması sonucu 'ateş gökkuşağı' oluşuyor. İsmi sizi yanıltmasın bu bir ateş gökkuşağı sayılmaz aslında sadece hafif patlamalardır.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUR?

Gökkuşağı güneş'in ufuk sıcaklığının 58° üzerinde olduğu durumlarda meydana gelen ateş gökkuşağı, sirüs bulutlarının içinden geçmesiyle oluşan ve nadir görülen bir gök olayıdır. Işık hüzmesinin oluşması için sirus bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerekir.