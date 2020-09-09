Atarlı sözler, ihanet sözleri | Üzgün sözler - En güzel Facebook, Twitter, WhatsApp durum sözleri, Instagram sözleri

Sözlerin gücüne inanan herkes, en güzel sözleri arayarak bulmaktadır. Atarlı sözler, ihanet sözleri ve üzgün sözler ile duygularınızı daha iyi ifade edebilirsiniz.

ATARLI SÖZLER | FACEBOOK SÖZLERİ

Atarlı sözler ile duygularınızı ve fikirleriniz belirtmek istiyorsanız. En güzel atarlı sözler burada.

Yanlışı alkışlıyorsan, fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan, ahlakın yoktur.

Ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın.

Kül kadar etkisi olmayan insanların, kendilerini ateş sanması ne garip.

Seni vazgeçilmez olduğuna kim inandırdı bilmiyorum ama iyi kandırmış.

Ben kötü biri değilim. Sen iyi olmamı hak etmemişsindir.

Boş teneke gibi ses çıkaranları, tepeden tırnağa kadar icraatla doldururum. Arkadan atar yapmak adamlık değil. Karılık peşinde olanları, etek giyer gezdiririm.

Havlama sesi artınca taşı doğru yere attığını anlıyor insan.

Teneke kadar değeri olmayanlar, nedense 24 ayar altın gibi caka satarlar. Sizin ayarınız ortada güzelim. Tenekelerle işimiz olmaz, ben altın gibi değerli dostlar isterim.

Herkes yaşattığını yaşayacaksa beni çok güzel günler bekliyor demektir.

Sana söz veriyorum. Selektör yapıp geçtiğin bu kalbi, ilerde dörtlüleri yakıp, otostop yapıp bekleyeceksin.

Biz satmayız dost dediğimizi. Olmaz yalan dolanımız, bilmeyiz hile. Nankör demeyiz asla, aslan gibi görür ona göre besleriz yanımızdaki kedimizi bile.

Ben yokken rüzgarım eser o da size yeter.

Hep 'hayır' dese de hayat hep 'hayırlısı' diyeceğim hayata inat.

Senin yapacağın gider en fazla hoşuma gider.

Kimine göre yalanım, kimine göre falanım. Herkes rahat olsun insanına göre insanım.

Fukara oIabiIirsiniz, ayakkabıIarınız yırtık oIabiIir. Fakat kimse düşünceIerinize dokunamaz. Zira beyniniz sizin mukaddes sarayınız'dır!

Beni yargılamaya çalışma, deliyi hâkim bile yargılayamıyor. Sen Kimsin?

Senin yapmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

Benim ayağımın aItı da müsait, başımın üstü de.Nerede duracağını sen beIirIe.

Yarım kalmış bir film yoktur. O film o kadardır.

Makyajı akıyor farkının, herkesleşiyorsun.

Bazılarının DNA kodlamasında 1 kelime eksik: Ş,E,R,E,F

Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer.

Beni kaybetmeyi seçeni kazanmak için uğraşamam.

Düştüğüm kuyulardan çıkmak için, ip sallayan dostum olmadı benim. Bu yüzden güçlüyüm ben. Alayına rest çekerim.

İHANET SÖZLERİ | TWITTER SÖZLER

İhanet sözleri, ihanet ile ilgili sözler, ihanetle ilgili sözler, ihanet sözleri ile ihanet duygusunu anlatabilir, çarpıcı ifadeler kullanabilirsiniz. İhanete uğradığınızda karşınızdaki kişiye duygularınızı ihanet sözleriyle aktarabilirsiniz. İşte en güzel ihanet sözleri….

Kimseye, sana ihanet etmesine izin verecek kadar güvenme. - Charles Bukowski

İyi insanlar değişmezler, sadece gerçeklerin farkına varırlar. -Luis Aragon

Sahi bir adam ihanet ettiği kadını, özleyebilir miydi?

Hata yapın. Yapın ki etrafınızdakiler kimmiş öğrenin.

Yüzünü de hatırlamıyorum. Sen zihnimde bir siluet, hayatımda bir felaketten ibaretsin artık.

Gerçek şu ki; hayalimizdeki insanın, hayalindeki insan değiliz. - Pablo Weruda

El tarafından evlat edinilmiş sahipsiz bir birlikteliğin sonucuydu ihanetin.

İnceldiği yerdeyim. Ama kopamıyorum.

Anlarsın ki; aslında kimsenin farkı yok kimseden. Sadece biri daha iyi yalan söyler, biri daha iyi oynar oyununu. -Can Yücel

Sırf sana ihanettir diye, kendimi bile sevmiyorum seni sevdim seveli.

Sırtından vurana kızma; ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma; onu insan yerine koyan yine sensin. - Charles Bukowski

Şu yaşadıklarımızı yaşayan ilk ve tek insan siz değilsiniz.

Yalnızım diye üzülmüyorum. Çünkü biliyorum. Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz.

Allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini, kimseye gülerek kazandırmaz.

Kimse adaleti öğretmesin bize ihanet edene merhamet edilmez bizde.

Şimdi o yüreğindeki aşkı yavaşça yere bırak ve uzaklaş. Namlusunda ihanet oldukça aşk sana yakışmıyor.

Etme sırtını duvardan başkasına emanet; en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet!

Bir güzel şenlik yeriydik seninle biz, yalanlar söyledin aşkımıza ve dağıldık. Gecenin bitişi gibi…

Karanlıkta yürürken gölgen bile seninle değil!

Sen sevdana baş aktör değil provasız aşklarına figüran arıyorsun.

Gözlerde ihanet varsa, sözlerde sadakat aranmaz.

Kim bilir benden sonra kaç kişiye 'Ömrüm' deyip beni her solukta öldürecek.

Bir kez yalanını yakaladığın birinin, bin kez doğrusunu sorgularsın.

Aşkı değil nefreti sevdim seninle. Sadece gülmeyi değil ağlamayı da öğrettin ihanetinle!

İnsana en çok ne koyar bilir misin? Sen ona tüm hayatını hediye etmişken, onun kendisini başkasına hediye etmesi!

Sevgilim beni bu aşkta satma! Şayet satacaksan pahalıya sat ki; Bir daha ucuz insanlarda ucuz sevdalar yaşamayayım.

En büyük kazığı dostlarından yersin, çünkü savunma sistemleri, düşmanlara karşı kurulmuştur, dostlara karşı değil!

Gülmesini bilmeyen bir insan yalnız ihanet etmekle kalmaz, kendi hayatı bile ihanettir.

Düşman değilim ama düştün gözümden. - Sezen Aksu

Şimdi o yüreğindeki aşkı yavaşça yere bırak ve uzaklaş. Namlusunda ihanet oldukça aşk sana yakışmıyor.

Çakalın özgürlüğü aslan ayağa kalkana kadardır.

İhanetin büyüğü küçüğü olmaz. Hz. Ali

Yalnızca kendine ve sana ihanet etmeyecek birine güven.

İhanetin telafisi, kahpeliğin bahanesi olmaz.

Sızlıyor be doktor. Aşk denince kalbim dost denince sırtım.

Senin çelme taktığın yerden başlıyorum hayata; Varsın yara içinde kalsın dizlerim, yüreğim kadar acımaz nasıl olsa!

Seninle ilk defa tattım aşkta ihaneti. Senden öğrendim severken nefret etmeyi.

Kimseye güvenmemeyi en çok güvendiğim insanlardan öğrendim.

İhanet arkadaşlık zincirini karartır, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.

Büyük insanlar veda ederek giderler, basit ve küçük insanlar, ihanetle giderler.

ÜZGÜN SÖZLER | WHATSAPP DURUM SÖZLERİ, INSTAGRAM SÖZLERİ

Üzgün sözler, üzgün olduğunu belirten sözler, üzgün sözleri ile üzüntünüzü dile getirebilirsiniz. İşte en güzel üzgün sözler…

Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. - Paulo Coelho

Yürek söz vermişse dönülmez. Yâre gönül vermişse inkar edilmez. Bizde yürek zedelenir ama sevgiliye ihanet edilmez.

Sen Bir gülsün, Seni koklamak istedim, benim olmanı istedim, dikenlerinle hayatımı aldın canımı acıttın.

Sev ama mevsimlik olmasın! Yazın açıp, kışın solmasın.

Bazı sözlerin muhatabı kulaklar değil, kalplerdir. Duymuyorsa, zorlama.

Siyahın En derin karanlıklarına kapattın beni elime bir acılı kalp verdin terk ettin yaşamayı aldın elimden hayatın güzelliklerini aldın kötülükleriyle bıraktın beni.

Derdini sev. Allah'tan ikramdır. Sakın of bile deme bil ki imtihandır. - Nebi Yıldız

Beni bırakıp da terk edenleri ne olursa olsun unutacağım. Aşkıma karşılık vermeyenleri bende onlar gibi bırakacağım.

Sevenler değer bilseydi eğer bu dünya cennet olurdu güzelim.

Bana yalan söylemene üzülmedim. Bir daha sana asla güvenemeyeceğime üzüldüm.

Bir yalana inanmış olmak sizi aptal yapmaz. Çünkü saf olmak, karaktersiz olmaktan daha iyidir. - La Edri

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur.

Ecelle sözlü kaderle nişanlıyız! Tesadüfen doğduk ama yaşamak zorundayız!

Öyle Büyümüş Ki İçimizdeki Yalnızlık; Sevilmeyi Beklerken, Beklemeyi Sevmişiz…

Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız!

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Kalbim seni unutacak kadar adiyse elleri. Onu parçalayacak kadar asildir.

Gözyaşlarımın selası yok, kimin öldüğünü bilemezsin…

Bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma ben hep gülerim ve gülerken kimse yalan olduğunu anlamaz.

Sana Akıttığım Göz Yaşlarım Ahirette Kul Hakkım Olsun Be Zalim...

Dünya unutursa dönmeyi, rüzgar unutursa esmeyi, aşıklar unutursa sevmeyi, belki o zaman unuturum seni.

İnsan, yarası yarasına denk geleni seviyor demek ki..

Ey sevgili sen nereden bileceksin ki her gece seni silahımın jarjörüne doldurup defalarca yüreğime sıktığımı. Söyle nereden bileceksin?

Seni seviyorum diyenin aşkından şüphe et. Çünkü; Aşk sensiz ve dilsizdir.

Gözlerinde hayat bulur gözlerim hep seninle olmak ister kalbim.

Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.

Üstüme gelme hayat .. Ne canımı yakacak kudrete sahipsin , ne kanımı akıtacak güce...Elinden geleni ardına koyma hayat .. Ben sana her türlü gülümserim..

Sevmek bazen insana acı verir.

Gözlerim artık hayata ölü bakıyor, sözlerim içimde dökülüyor kalbim ise atmayı unuttu..

Bana yaşattıklarının hepsini inşallah sen de bir gün yaşar ve beni o zaman anlarsın.

Neyine bağlandım ki bu kadar; Bana bakmayan gözlerine mi, yoksa benim olmayan kalbine mi?

Birini unutmak zorundaysanız bunu sindire sindire yapın çünkü aklın zamansız öldürdükleri yürekte amansız dirilir.

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Ben Senin İçin Ölmeyi Değil Yaşamayı Göze Almışken Gittin Zalim.

Öpüşmenin aşk sanıldığı bu devirde yalnızlığımla gurur duyuyorum.

İnsanların arkasından konuşabilen üç kuruşluk insanlara bir tek sözüm var; Bozuk para daima ses çıkarır.

O gitti bir daha dönmez artık. Bilmez acı çektiğimi, bilmez onsuz hayallerde yaşadığımı, bilmez yüzümdeki gülücüklerin sahte olduğunu.

Önce sevdiğin terk eder seni ardından uykun. Sonra ne sevdiğin gelir ne uykun!

Şu dünyada iki tane kör gördüm biri biri seni sevip de görmeyen sen biride senden başkasını görmeyen ben.

Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada Kötülükten gayri?

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur!