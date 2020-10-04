Atalanta, sahasında Cagliari'yi 5-2 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Atalanta, Cagliari'yi konuk etti. Maça hızlı başlayan Atalanta, 7. dakikada Luis Muniel'in attığı golle 1-0 öne geçti. 24. dakikada ise konuk ekip Cagliari, yeni transferi Diego Godin ile karşılık verdi ve beraberliği yakaladı.

Ev sahibi ekip, rakibin sevincinin uzun sürmesine izin vermedi ve 29. dakikada Alejandro Dario Gomez'in attığı golle yeniden öne geçti. Mücadelenin 37. dakikasında Atalanta, Mario Pasalic'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 42. dakikada ağları sarsan Atalantalı Duvan Zapata, takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı Atalanta'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Karşılaşmanın 52. dakikasında Cagliari, Joao Pedro ile ağları havalandırdı ve farkı 2'ye indirdi. Mücadelenin 81. dakikasında Atalanta, Sam Lammers'la bir gol daha attı ve skoru 5-2'ye taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Cagliari ise 16. sırada kendine yer buldu.