Aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure içinde neler var? Aşure gününün anlamı ve önemi nedir? 2020 Aşure ne zaman?

Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması gibi pek çok dini önemli olayın yaşandığı Aşure günü, İslam aleminde kutsal kabul edilir ve tatlı ikramı ile idrak edilir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 tarihinde yaşanacak.

9 Eylül Pazartesi günü aşure günü idrak edilecek. Özel tarifi ile hazırlanan Aşure tatlısı, bu özel günde ikram edilir ve Aşure günü idrak edilir.

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI

Aşure günü İslam dini açısından önemli olayların yaşandığı önemli bir gündür. Allahü Teala'nın pek çok duayı kabul ettiği bu günde Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması olayları oldu.

AŞURE TARİFİ

500 gram aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

4 su bardağı toz şeker

Çeyrek çay kaşığı tuz

200 gram kuru üzüm

1 su bardağı fındık

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu

1 su bardağı nohut

3 litre su

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

2 su bardağı süt

Üstü için:

25 gram fındık

1 adet nar

Tarçın

25 gram kuş üzümü

100 gram ceviz

YAPILIŞI

Fasulye ve nohutu ayrı ayrı pişirin. Buğdayı yıkayıp ayrı tencerede 10 dakika kaynatın. Buğdayı kaynatırken çıkan sarımsı suyu süzün ve buğdayı ayırın. Süzme işlemini iki defa tekrarlayın.

Süzdüğünüz buğdayın üzerine suyu ekleyip 50 dakika pişirin. Buğdayın üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve pişirin. Pişen aşure kaplara alın ve isteğinize göre üstüne süslemeleri ekleyip servis edin. Afiyet olsun.