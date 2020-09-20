AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın denemelerinden kötü haber geldi. Aşı denemelerine katılan bir gönüllü de daha yan etki görüldü. Aşının vurulduğu 37 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Aşı denemelerine ikinci kez ara verildi.

Dünyanın en umut verici koronavirüs aşı çalışmalarından biri olan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın çalışmaları, 37 yaşındaki bir kadının yürümekte zorlanmasına neden olan nadir bir nörolojik rahatsızlıktan dolayı ikinci kez durduruldu.

BİR HASTADA DAHA YAN ETKİ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz ay da ABD'deki bir hastada nörolojik rahatsızlıklar görüldüğü ve çalışmaların geçici olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Haberlerden dört gün sonra, AstraZeneca, katılımcının omuriliğin iltihaplandığı ender nörolojik rahatsızlığın doğrulanmış bir vakasına sahip olduğu hakkındaki medyada çıkan raporları reddetti. Ancak şirketin 'Şüpheli veya Beklenmedik Ciddi Olumsuz Tepki raporu' veya SUSAR olarak bilinir raporuna göre teşhis iki durumda da 'onaylandı' olarak tanımlandı.

BİR HAFTADAN KISA SÜREDE İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Yine raporda yer alan detaylara göre semptomlar ortaya çıktıktan bir haftadan kısa bir süre sonra kadın hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı. Bunun üzerine raporda 'Hastalığının sadece dört gün önce başladığı düşünüldüğünde semptomlarının düzelmesi oldukça hızlı. Belirtileri düzelmeye başladı. Elindeki gücü ve el becerisi daha iyi hale geliyor' ifadeleri kullanıldı.

Çıkan raporların ardından pek çok kişi başta AstraZeneca olmak tüm firmaların çalışmalar konusunda şeffaf olması için çağrıda bulundu.

DÜNYA GENELİNDE 962 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 962 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, 31 milyonun üzerinde insan ölümcül salgına yakalandı.