Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi

İngiltere Premier Lig, koronavirüs arasının ardından Aston Villa-Sheffield United maçıyla yeniden başladı. 0-0 sona eren karşılaşmada Sheffield United'ın bariz golü, gol teknolojisinin çalışmaması nedeniyle verilmedi ve büyük bir skandal yaşandı.

17.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:29

İngiltere Premier Lig, koronavirüs arasının ardından Aston Villa-Sheffield United maçıyla yeniden perdesini açtı.

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Golsüz sone eren karşılaşmada büyük bir skandal yaşandı. Maçın 42. dakikasında Sheffield United atağında Aston Villa kalecisi Örjan Nyland topu net şekilde kale içinde tuttu. Ancak tüm itirazlara rağmen gol verilmedi. Ayrıca ne VAR ne de gol çizgisi teknolojisi devreye girdi.

Bu kararın ardından İngiliz medyası hakemlere ve sistemi yönetenlere tepki gösterdi.