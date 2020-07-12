Aston Villa, Crystal Palace'ı Trezeguet'nin golleriyle 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Crystal Palace'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 59. dakikalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Mahmoud Trezeguet kaydetti.

PALACE'A VAR ENGEL OLDU

Crystal Palace'ın 8. dakikada Sakho ile bulduğu gol, VAR sisteminin "elle oynama" uyarısı sonrasında iptal edildi.

Premier Lig'de 10 maç aradan sonra 3 puanla tanışan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 18. sırada kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını korudu. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada yer aldı.

Aston Villa, gelecek hafta Everton deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise Manchester United'ı ağırlayacak.