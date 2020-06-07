Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu

Filipinli dünyaca ünlü boksör Manny Pacquiao, başkanlığa adaylığını koymaya karar verdi. 2016 yılından bu yana Filipinler senatosunda politikayla uğraşan Manny Pacquiao'nun eski organizatörü Bob Arum, ünlü boksörün 2022 seçimlerinde başkan olmak için yarışacağını açıkladı.

"BAŞKANLIK TÖRENİNDE BEN DE OLACAĞIM"

Velter sıklet dünya şampiyonluğu bulunan Manny Pacquiao'nun Filipinler Temsilciler Meclisi'nde görev yaptığını hatırlatan Bon Arum "Kendisi ile telefonla görüştüm. Bana 2022 seçimlerinde başkanlığa aday olacağını söyledi. Kazanması halinde ise başkanlık töreninde benim de olmamı istediğini belirtti" dedi.

ASRIN MAÇINI SAYIYLA KAYBETTİ

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli boksörleri arasında gösterilen Manny Pacquiao, 2 Mayıs 2015'te 'Asrın maçı' olarak nitelendirilen karşılaşmada Floyd Mayweather'ın karşısına çıkmıştı. 12 raund üzerinden yapılan maçta rakibi Floyd Mayweather'e sayı ile kaybetmişti. Birçok boks otoritesi ise bu maçı Pacquiao'nun hak ettiğini ve Mayweather'in sürekli rakibine sarılarak, ring içinde sürekli Pacquaio'dan kaçtığını savunmuştu. Maç anında da Mayweather bu hareketleri yüzünden izleyiciler tarafından sık sık yuhalanmıştı.