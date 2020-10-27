Aşko ne demek? AŞko ne anlama geliyor? Aşko anlamı nedir?

İnternet dünyası bize her zaman yeni olayların ve yeni durumların kapılarını açıyor. Hatta sadece yeni olayla değil yeni kelimeler de günlük hayatımıza kazandırıyor. Bu kelimelerden bir tanesi de aşko kelimesi.

AŞKO NE DEMEK?

Aşko kelimesi TDK'da bulunmayan ve spesifik bir anlamı olmayan bir kelimedir. BU kelime özellikle gençler arasında oldukça sıklıkla kullanılır durumda. Sabit ya da bariz bir anlamı olmayan 'aşko' kelimesi genelde aşkım kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor.

AŞKO KELİMESİ NERELERDE KULLANILIYOR?

Aşko kelimesi daha çok internet dünyasının elinde. Durum böyle olunca da internet kullanan herkesin oldukça dikkatini çeker olan bu kelime pek çok alanda kullanılıyor. Gençler arasında oldukça yaygın olan bu kelime genelde sevgi sözcüğü olarak kullanılır.

AŞKO ARGO BİR KELİME Mİ?

Aşko kelimesi daha çok halk tarafından üretilmiş ve sokak ağzı gibi duran bir kelime olsa da aslında argo kelimeler kategorisine girmez. Oldukça sevecen sayılabilecek bu kelime pek çok kişi tarafından kullanılıyor.