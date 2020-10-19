Askerlik tecil yaşı kaç oldu? Askerlik tecil ettirme 2020 nasıl yapılır? MSB askerlik tecil sorgulama

Vatani görevini henüz yerine getirmemiş binlerce asker adayı, 2020 askerlik ecil yaşının kaç olduğunu araştırıyor. Çıkarılan son yasa ile askerlik tecil yaşı düşürüldü. Peki, askerlik tecil işlemi nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli? MSB askerlik tecil sorgulama işlemi e-devlet...

ASKERLİK TECİL YAŞI KAÇ OLDU?

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce genç bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesini istemişti. Bedelli askerlik yasa ile kalıcı hale getirilirken, yasada lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü.

ASKERLİK TECİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Askerlik görevini çeşitli nedenlerle yapamayacak olan adaylar, tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor. Tecil işlemi, e-devlet üzerinden ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından gerçekleştiriliyor. Diğer yandan şubeye giderek de tecil işlemi yapılabiliyor. Ancak askerlik şubesinden tecil yaptırmak için gerekli bir takım belgeler vardır.

MSB ASKERLİK TECİL İŞLEMİ EKRANI...

ASKERLİK TECİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Mezuniyet Diplomasi ve 4 adet Fotokopisi

T.C Kimlik Kartınız ve 4 adet Fotokopisi

6 tane biyometrik Fotoğraf (Bazı şubelerde fotoğrafınız orda çekiliyor siz yinede götürün)

Ehliyet varsa Ehliyet ve 2 adet Fotokopisi