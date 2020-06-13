Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı

Türkiye'nin 1 Haziran sonrası normalleşmeye geçmesinin ardında asker uğurlamasına katılan ve virüs kapan 3 kişi yüzünden 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dereyolu Sokak'tabüyük çoğunluğu yakın akraba olan kişiler 7 Haziran Pazar günü askere giden bir genci uğurlamak isteyenler Gebze Otogarına gitti. Asker uğurlamasına katılanlar arasındaki aynı aileden 3 kişinin daha sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Pozitif vakalar tedavi altına alınırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü kararı ile yoğunlukla akrabalarının yaşadığı, 35 hanelik 150 nüfuslu Elmacık Dereyolu Sokak ise 14 günlük karantinaya alındı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. Bariyer çekilerek giriş çıkışları kapanan sokakta 14 gün karantina kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dilovası Belediyesi ekiplerince karşılanacak.