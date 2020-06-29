İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İstanbul'da asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Kağıthane Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı.

Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile Kağıthane Tüneli'ni kapatıp oyun oynadı. Tünelin kapalı kalmasından dolayı trafik yoğunluğu oluştu.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDILAR

Koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grup, tünel içinde oynadıkları esnada görüntülendiklerini fark edince arabalarına kaçtı. Vatandaşlar daha sonra otomobillerine binip konvoy halinde tünelden ayrıldı.

BAKANLIK UYARMIŞTI

Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin koronavirüsünün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulunmuştu.