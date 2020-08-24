Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları

Aysun Koç'un yorumları ile işte 24-30 Ağustos haftasına ait burç yorumları...

KOÇ: Hafta başında sakin kalmakta yarar var. Başınızı çarpmalara karşı korumalısınız. Haftanın ikinci yarısında aşkınıza veya çocuğunuza yoğunlaşabilirsiniz. Aile ve ödemelerle ilgili konularda güzel gelişmeler sizi bekliyor. Sosyal çevreniz yüzünden eşinizle aranızda sorun çıkabilir. Başkaları yüzünden huzurunuzun kaçmasına müsaade etmeyin.

BOĞA: Evliler eşleriyle duygusal anlamda zorlayıcı gelişmeler yaşayabilirler. Özellikle kariyere fazla yoğunlaşmanız sorun olabilir. Olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak sorunları aşabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olsa da, her zamankine göre daha inzivaya çekilme isteğinde olacaksınız. Sorumluluklar ağır gelebilir, büyüklerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER: Ailenize, evinize veya emlak işlerine odaklanabilirsiniz. Eşinizin aile büyükleri yüzünden gerginlik çıkabilir. Perşembe gününden itibaren olaylar daha yoluna girecektir. Sosyal bağlantılarınızı kullanarak geliştireceğiniz projelerle gelirinizi artırabilirsiniz. Bir yandan da arkadaş grubunuzda bazı fikir ayrılıkları ve gruplaşmalar olabilir.

YENGEÇ: Bir kadının desteğini alarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Kardeş ya da yakın çevrenizdeki insanlarla; sorumlulukların alınmaması veya miras, kredi gibi işler nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz. Tartışma kırıcı boyutlara ulaşabilir. Bekarlar kendileri için doğru insanla evliliğe adım atabilirler. Sosyal çevrenizden beklemediğiniz destekler alabilirsiniz.

ASLAN: Kazançlarınıza odaklanacaksınız. Maddi konular nedeniyle pazartesi gününüz gergin geçebilir. Haftanın ikinci yarısında ise, dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Daha önce fark etmediğiniz bir kadının düşmanlığını anlayabilirsiniz. Ailenizden kadınların tam desteğiyle; salı, çarşamba günleri oldukça güzel geçebilir.

BAŞAK: Kendinize odaklanacağınız bir hafta. Şehir dışı seyahatlerdeki kaza riskine dikkat etmelisiniz. Evliler, çocuklarıyla ilgili sorumluluk paylaşımı yüzünden problem yaşayabilirler. Bekarlar ise; sevgililerinin yakın çevresinden dolayı zorlanabilirler. İç sesinizi ve etrafınızdaki kadınları dinleyerek doğru adım atabilir, bereketinizi artırabilirsiniz.

TERAZİ: Her zamankine göre daha sosyal ve aktif bir hafta sizi bekliyor. Bir süredir devam eden, aile ve emlakla ilgili sorunları, iç sesinize güvenerek ve kadınlardan alacağınız destekle çözme fırsatı mevcut. Pazartesi ve salıyı sakin geçirmek en iyisi. Çalışanlar, yaratıcı vizyonlarını kullanarak işteki konumlarını yükseltebilir ve gelirlerini artırabilirler.

AKREP: Kariyerinize yoğunlaşacaksınız. Hafta sonu şehir dışı bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Duygusal ve mental olarak canınızı sıkacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren meslekleri olanlar; çok güzel ilham alarak, yeni projeler geliştirebilirler ve güzel eserler yapabilirler. Kazancınızı artıracak güzel imzalar atabilirsiniz.

YAY: Yurt dışı, eğitim ve hukuki konular haftanın ana teması. Duygusal anlamda derin düşüncelere dalabilirsiniz. Ailenizden kadınların maddi desteğiyle rahatlayabilirsiniz. Aile veya gayrimenkul konularında canınızı sıkacak gelişmeler olabilir. Evliler eşlerinin sosyal çevresi yüzünden gerginlik yaşayabilirler. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtmakta zorlanabilirsiniz.

OĞLAK: Ödeme, miras, kredi, ameliyat bu hafta yoğunlaşacağınız konular. Kardeş veya kuzeninizle yaşayacağınız kaçınılmaz olaylar, oldukça canınızı sıkabilir. Çalışanlar; geliştirecekleri vizyoner bakış açısıyla, güzel ortaklıklar yaparak gelirlerini artırabililer. Gayrimenkul almak isteyenler de; kredilerinin onaylanmasıyla istediklerini alabilecekler.

KOVA: Ortak işler ve evlilik bu hafta yoğunlaşacağınız konular. Kazançlar ve ödemeler dengesi yüzünden eşinizle ciddi sorun yaşayabilirsiniz. Ortakla iş yapanlar da, maddi konularda anlaşmazlığa düşebilirler. Vizyonunuz ve derin hissiyatınız sayesinde, haftanın ikinci yarısında sorunları aşabilirsiniz. Ani güzel anlaşmalara imza atabilirsiniz.

BALIK: Günlük işler veya sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Pazartesi ve salı günü gelmeyen alacaklar canınızı sıkabilir. Ancak yeni ve farklı fikirler geliştirerek sorunu aşabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında birdenbire gelişen, güzel bir anlaşma yapabilirsiniz. Kariyeriniz için uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını maddi olarak alabilirsiniz.