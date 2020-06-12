7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin liraya satıldı.

7 KİŞİ GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Yusufeli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi. 'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi.

"BAKTIĞIN ZAMAN KARŞILIĞINI ALIYORSUN"

Yusufeli Hayvan Pazarı'na götürülen boğa, Kenan Küçük tarafından 60 bin liraya satın alındı. Abdullah Dayanç, "Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun" dedi.

İşte 60 bin liraya satılan 'Ertuğrul' isimli boğa;