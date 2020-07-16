Artos dağı nerededir? Nasıl gidilir? Haritadaki yeri nedir?

Artos Dağı veya Çadır Dağı, Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisindeki 3.550 metre yüksekliğindeki sönmüş yanardağdır. Güneydoğu Torosların devamı niteliğindeki dağa görünümünden dolayı Çadır Dağı adı da verilmektedir.

ARTOS DAĞI NEREDEDİR?

Artos dağı, Van ilimizin Gevaş ilçesinde yer almaktadır. Dağın yüksekliği 3550 metredir. Sönmüş bir yanardağ çeşitidir.

Artos dağı yüksekliği : 3.550 metre

Artos dağı koordinatlar : 38° 27' 1 K, 43° 29' 30 D

Artos dağ türü : Stratovolkan

ARTOS DAĞI HARİTADAKİ YERİ

Artos dağı harita

Artos dağının Türkiye haritasındaki yeri yukarıdaki gibidir. Van gölünün biraz aşağı tarafında yer almaktadır.

ARTOS DAĞI'NA NASIL GİDİLİR?

Artos dağına ulaşmak için Van'ın Gevaş ilçesine gitmeniz gerekiyor. İstanbul'dan araba ile ortalama 18 saatte ulaşılabilmektedir. Veya uçak yolu ile Van Ferit Melen havaalanına gidebilir, buradan da Gevaş ilçesine ulaşabilirsiniz. Gevaş'a gittikten sonra minibüs ile Artos Dağı'na ulaşmak mümkündür. Minibüs Artos dağının yakınından geçmektedir.

ARTOS DAĞINDA NE OLDU?

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos dağına insanlı keşif uçağı düştü.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan, uçakta bulunan 2 pilot ve 5 emniyet personelinin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler." denildi.