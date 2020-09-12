Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de sezon Fulham-Arsenal maçıyla start aldı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arsenal'de yeni transfer Willian, yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.

12.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:28

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı üstün bir oyunla 3-0 yendi. Kırmızı beyazlılarda ilk maçında 3 asist yapan yeni transfer Willian, maça damgasını vurdu.

Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar

Kırmızı beyazlıların golleri 8. dakikada Alexandre Lacazette, 49. dakikada Gabriel ve 57. dakikada Pierre Aubameyang'tan geldi.

MESUT, KADRODA YER ALMADI

Arsenal'de İspanyol menajer Mikel Arteta, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e 18 kişilik maç kadrosunda yer vermedi.