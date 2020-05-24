Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır

Feyenoord forması giyen Türk orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için Roma, Atalanta, Chelsea, Arsenal ve Sevilla'nın devrede olduğu öne sürüldü.

Hollanda doğumlu olan 19 yaşındaki genç yıldız, Türkiye U-21 Milli Takımı'nda forma giyiyor.

ARSENAL BİR ADIM ÖNDE

Estadio Deportivo'da yer alan haberde Roma ve Atalanta'nın Orkun'un menajeriyle temasa geçtiği ancak Orkun için 25 milyon euroyu gözden çıkaran Arsenal'in bu transferde bir adım önde olduğu iddia edildi.