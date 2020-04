Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi

Arnavutköy'de, sokaktaki bir köpeğin havlaması sebebiyle paniğe kapılan başıboş at, çevrede bulunan bir aracın üzerine çıkarak zarar verdi. Otomobilinin üzerine inşaattan bir şey düştüğünü düşünen araç sahibi, güvenlik kamerasını izleyince şaşkına döndü. Bu duruma isyan eden talihsiz adam, " At, resmen aracımızı pert etmiş. Bu zararımı kim karşılayacak" şeklinde sitem etti.

BAŞIBOŞ AT, KÖPEKTEN KORKUNCA KOŞMAYA BAŞLADI

Arnavutköy sokaklarında başıboş dolaşan bir at, sokaktaki köpek havlayınca koşmaya başladı. Bu sırada boynunda poşet bağlı olan at, geri dönerek hızla park halindeki otomobilin üzerine zıpladı. At, hasar verdiği otomobilin üzerinden yere düştü. Düştüğü yerden hızla ayağa kalkan at, daha sonra peşine takılan köpek nedeniyle hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşanan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Atın üzerinden atladığı otomobilin ön camı kırılırken, kaput ve tavanında da çökmeler meydana geldi.

"RESMEN ARACIMIZI PERT ETMİŞ"

Otomobil sahibi Sadık Baran, sabah aracını gördüğünde şok geçirdi. Sadık Baran, "Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ben aracımı ilk gördüğümde inşaattan bir şeylerin üzerine düştüğünü zannettim. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok şaşırdım. At, resmen aracımızı pert etmiş" dedi.

"ÖNLEM ALINMALI"

Baran, "Sokakta başıboş dolaşan bu hayvanlar benim otomobilim yerine sokakta oyun oynayan çocuklara da çarpabilirdi. Aracımda maddi hasar oldukça büyük. Bu zararımı kim karşılayacak. Yerel yöneticiler sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan bu hayvanlara karşı önlem almalı" dedi.