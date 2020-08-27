Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada
Arnavutköy'de sabah saatlerinde hortum çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
27.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:04
Arnavutköy'de sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
HORTUM BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.