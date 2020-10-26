Arkadaşlık sözleri nelerdir? En güzel aile sözleri, doğum günü sözleri, papatya sözleri, manzara sözleri hangileridir?

En güzel arkadaşlık, aile sözleri, doğum günü sözleri, papatya sözleri, manzara sözleri ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. En iyi ailesözleri nelerdir? En iyi doğum günü sözleri hangileridir?

En güzel arkadaşlık, aile sözleri, doğum günü sözleri, papatya sözleri, manzara sözleri ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. Arkadaşlık sözleri nelerdir? En güzel papatya sözleri hangileridir? Sözleri okurken hemen geçmeyip en az bir dakika olsa da üzerinde düşününce o zaman sözlerin büyüsünü fark edebileceksiniz. İşte en güzel arkadaşlık, aile sözleri, doğum günü sözleri, papatya sözleri, manzara sözleri haberimizde...

ARKADAŞLIK SÖZLERİ

Anne ve babalarımızı kader, arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz.Jacques Delille

Arka bahçenizde, arkadaşlarınızın hatalarını gömebileceğiniz yeterince büyük bir mezarlık olsun.Henry Beecher

Arkadaş edinirken yavaş ol, değiştirirken ise daha da yavaş.Benjamin Franklin

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır…Emille

Arkadaş edinmenin zamanı, ona ihtiyacınız olmadan öncedir.Anonim

Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur...Cervantes

Arkadaş, arkadaşlarının kusurlarına ve zayıflıklarına katlanmak zorundadır.William Cowper

Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir…Stevenson

Arkadaş, yanında kendin olabileceğin kişidir.Anonim

Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv... Publius Cyrus

Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız...Publius Cyrus

Arkadaşınıza ne verdiğiniz değil, ne vermeye hazır olduğunuzdur arkadaşlığınızın kalitesini belirleyen.Mary Thayer

Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür...Emerson

Arkadaşınızın kim olduğunu, bir arkadaşa ihtiyacınız olduğunda anlayabilirsiniz.Arap Atasözü

Arkadaşlar gelip gidebilir ama düşmanlar birikir.Thomas Jones

Arkadaşlar kavun gibidirler; iyi bir tane bulabilmek için yüz tanesini yoklamanız gerekir.Claude Mernet

Arkadaşlara, hem sevinçli hem de üzüntülü anlarda ihtiyaç vardır.Samuel Paterson

Arkadaşlarım, servetimdir.Emily Dickinson

Arkadaşlarımızın bize yansımayan kusurlarını kolayca affederiz.La Rochefoucauld

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim…Cervantes

Bir arkadaş bulmak için, bir gözün kapatılması gerekir. Onu tutmak için ise, ikisi.Norman Douglas

Bir arkadaş, bizi tanıyan ve buna rağmen bizi seven kişidir.Jerome Cummings

Bir arkadaşın üzüntüsünü herkes paylaşabilir. Başarılarına ise sadece yüce ruhlar sevinir.Oscar Wilde

Bir insan arkadaşsız mutlu olamaz ya da mutsuz olmadan arkadaşından emin olamaz.Thomas Fuller

Birbirimizin küçük kusurlarını hoş göremezsek arkadaşlıktan bir şey anlayamayız…La Bruyere

Birçok kez, kötü başlangıçlardan iyi arkadaşlıklar filizlenmiştir. Terence

AİLE SÖZLERİ

İnsanın evi, gönlünün bağlı olduğu yerdir. Napoleon Bonaparte

Ailesine bağlı olan, vatanına da bağlı olur. Ludwig van Beethoven

İnsan, çocuklarının eve geri gelmelerine izin veren tek canlıdır.

Bir babanın çocuğuna vereceği en güzel hediye, annesini sevmektir.

Ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek, asla gerçek bir erkek olamaz.

Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir.

Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır. Hadis-i Şerif

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur. Wilhelm Stekel

İyi dostlarla ve iyi bir aile sofrasında asla yaşlanmazsınız. İtalyan Atasözü

Gerçek olan tek bir bağ bilirim. O da aile bağı. Geri kalanı sadece ayak bağı.

Unutmayın, bu dünyada sırtınızı her zaman dayayabileceğeniz tek şey ailenizdir.

İçinde saygı ve sevginin hakim olduğu ev, küçük de olsa hiç bir zaman dar gelmez.

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına en iyi davrananlarınızda. Hz. Muhammed (sav.)

Seni bu hayatta, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek hiç kimse yoktur!

Ana kolları şefkatten yoğrulmuştur, çocuklar orada derin derin uyurlar. Victor Hugo

Hiçbir insan, iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz. Thomas Scott

Sevginin en güçlü halidir aile… Onlarsız bu dünyanın ne derdi çekilir ne de tasası…

Bir aileyi idare etmekle, bir ülkeyi idare etmek arasında çok fark yoktur. Montaigne

Tüm Dünyayı arayıp taradıktan sonra mutluluğun kendi öz yuvanda olduğunu öğreneceksin.

Herkese karşı tatlı ve uysal olmaya dikkat ediniz, bilhassa evinizde. François de Sales

Aile bağları o kadar ağırdır ki taşımak için iki kişi gerekir, hatta üç. Alexandre Dumas

Her aile bir tarihtir, hatta okumasını bilene göre bir destandır. Alphonse de La Martine

Vatanınız için kan, arkadaşınız için gözyaşı; ama aileniz için ter dökün. Fletcher Christian

Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Bulter

Anne babaların çocuklarına göstereceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır. Henry Ford

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. Victor Hugo

DOĞUM GÜNÜ SÖZLERİ

Hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Tüm hayallerin gerçekleşsin, hayat güneşin her daim seni aydınlatsın. Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun..

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, dostların unutmadığı bir ömür için, bu doğum günün bir başlangıç olsun, yeni yaşın Kutlu olsun.. İyi ki doğdun..

Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. Doğum günün kutlu olsun..

Doğum günün kutlu olsun, yarın bugününden daha mutlu olsun.

Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. Doğum günün kutlu olsun.

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun..

Her mum hayatının ışığıdır, pastanda ki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın hayırlı, doğum günün kutlu olsun…

Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun.

İnsanlar tek bir şey düşünmez çok şey düşünür. Düşündüklerini gerçekleştireceğin bir yıl olsun. İyi ki doğdun.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

İnsanın hayata tutunması için geçerli sebepleri olması gerekir. Sen benim en büyük sebebimsin. Kardeşten yakın insan. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.

Bugün geride kalan bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Yeni bir yıla başlarken, sağlık ve mutluluk diliyorum. Acıların, felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara…

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, arkadaşların unutmadığı bir ömür için bu doğum günün yeni bir başlangıç olmasını dileriz.. Doğum günün kutlu olsun…

Zaman çok kısa, her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayati tüm güzellikleriyle yaşamanı istediğimi bilmeni istiyorum. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun.

Yaşa . Sev . Gül! Bunlar eksik olmasın yaşamında. Yaşın kaç olursa olsun her şeyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, neşeli ve yaşam dolu yaşlara…

Yeni yaşını kutla eski yaşını şutla… En taze, sağlıklı, mutlu günler senin olsun. Nice nice yıllara doğum günün kutlu olsun…

Her mum hayatının ışığıdır, pastanda ki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın hayırlı, doğum günün kutlu olsun…

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, arkadaşların unutmadığı bir ömür için bu doğum günün yeni bir başlangıç olmasını dileriz.. Doğum günün kutlu olsun…

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun.

Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. Doğum günün kutlu olsun.

PAPATYA SÖZLERİ

Seviyor demek için bir papatya yaprağı daha gerekiyordu. Olmadı. Bu papatya da seviyor demedi.

Şu papatya falları da olmasa hiç umudum kalmayacak.

Daha kaç kere papatya falına bakacağım bilmiyorum, seviyor çıksın diye.

Öyle mutlu olayım ki, güneş yeniden doğsun karanlığıma. Ve sen papatyalardan taç yap saçlarıma.

Sen de doğruyu söylemedin papatya, seviyor dedin, sevmiyordu oysa.

Hüznüme ortak olan papatyadır. Sen de yaktın canımı. Kıyametim oldun, son yaprağında sevmiyor diyerek.

Ve birden bir yaprak koparırsın. Bir papatya yaprağı, öyle üzülürsün ki son yaprağı koparırken.

Canın yanar, korkar ve o son yaprağı koparmak istemezsin. Sırf sevmiyor dememek için.

Papatyalar bile seviyor diyemiyor, ben nasıl diyeyim ki.

Gelsin artık bilinmezlik. Gitsin şu kasvetli sonbahar. Papatyalar açsın ve seviyor desin.

Öyle umutsuz bakıyorum yarınlara. Hiç gelmeyecek sanki bahar. Papatyalar açmayacak hiç, güneş doğmayacak.

Papatyaları, gülüşüne benzetiyorum. Bir seviyor, bir sevmiyor diyor.

Benim kıyametim bir papatyanın son yaprağında koptu.

Yoluma papatyalar koysa, ben gülerken o da gülse, hiç bitmese o an, aşkımız ölümsüz olsa.

Her kadını parayla kandıramazsın, en pahalı hediyelerle yapamadığını bir papatya demetiyle yapabilirsin.

Seninle hayallerimizi papatyaların kokusuna sığdırmıştık, güllerin renklerine ve sen sevdiğim başka çiçeklerde aradın mutluluğu.

Güneşli ve nemli yerler bana papatyaları hatırlatıyor. Sen benim için bir papatyasın. Gözlerin güneşi yansıtıyor, gözyaşların nemi.

Papatya misali nadide bir çiçek, senin volkan gibi kalbinde açabilir mi?

Söyleyin bana papatyalar, seviyor mu? Hiç biriniz seviyor demiyor musunuz? Bu kadar mı imkânsız bir aşktı benimkisi. Papatyaların bile hayır dediği.

Öyle bir sevdim ki seni, uzaklardan kokusu gelen bir papatya gibi.

Öyle narindin ki sanki bir papatya gibi; sana bakmaya kıyamıyordum. Ve öyle güzeldin ki bir gül gibi koklamaya doyamıyordum.

Sevgisi kalbime ışık saçan, bir sıcaklık veren neşe saçandır. Sana tüm papatyaları yolluyorum. Sana seni armağan ediyorum.

Mutluluklar dilemiş unutursun demişsin. Sensiz nasıl mutlu olunurmuş. Papatyasız bahar gibidir.

Aşkın tarifinde en çok gülden bahsedilir. Hâlbuki papatyalar söylüyor sevip, sevmediğini.

MANZARA SÖZLERİ

Güzel bir manzara yalnızlığın en iyi ilacıdır.

Manzaraya talipsen yokuşunda yorulmayı göze alacaksın.

Gözlerin, gözlerimin gördüğü en güzel manzaradır.

Evin penceresinden bakan ile zirveden bakanın manzarası bir olmaz.

Eğer sen doğaya zarar vermezsen doğa sana asla zarar vermez.

Bir sen eksiktin ay ışığı! Gümüş bir tüy dikmek için manzaraya. Can Yücel

Yeni manzaralar aramak yerine yeni gözler geliştirin. Marcel Proust

Manzaraya dalar gideriz bir gün, Kadıköy'den Marmara'ya açılan bir bankta.

Bakılan manzara üzerinde bulunulan tepeye bağlıdır Fransız Atasözü

Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir. Dan Brown

Gittiğimiz yol yol değil ama. Ne yapalım manzarası hoşumuza gidiyor.

Sen benim manzaram ol, varsın dört duvar arasında kalayım, güneş yüzü görmeyeyim.

Bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun. Orhan Kemal

Biraz Pazar, biraz uzak şehir manzarası, biraz sessizlik, biraz da çay Allah'ım! Mehmet Deveci

Benim manzaram hep senin yüzün olurdu, ama nedense hep sen kendini seyrederdin.

Çoğu insanın hayalinde vardır deniz manzaralı bir ev almak veya deniz manzaralı bir evde oturmak.

Eğer bir gün doğada yürümek istersen, sen yürüdükçe doğada seninle birlikte yürüyecektir.

Eğer iyi bir manzara yakalamışsan zamanın hızlı akması konusunda zamanla hiç anlaşamayacaksınız.

Tabiat huzura açılan gizli bir kapıdır açmasını bilene, her yer bir manzaradır bakmasını bilene.

İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Mevlana

Bir gün batımı manzarasında buldum seni ve öyle çok sevdim ki seni, artık sen benim tek manzaram oldun.

Herkesin manzarası farklıdır; kimisi yağmur yağarken camdan bakmayı sever, kimisi güneş batarken deniz kenarında olmayı.

Canın çok sıkılırsa atla arabana bırak kendini doğanı kucağına, manzaran yeşil olduktan sonra kalmaz hiçbir hüznün, tasan.

Eğer güzel bir manzara görürsen ve hareket halindeysen dur ve izle, çünkü o manzara yıllar sonra senin anın olarak mazinde yer alacaktır.

İnsanoğlu aslında bilmeden huzuruna zarar veriyor, tabiat bize huzur verirken biz ise ona huzurun karşılığında zarar veriyoruz.

Eğer insan doğadan koparak yaşarsa stres, bunalım gibi çağın hastalıklarına daha çok yakalanır. Doğa ile iç içe yaşayan biri rahat ve huzurlu olur.

Aslan: hayatı düz yollardan yaşamayı sevmez. Uçurumun kenarından yürüyerek, manzaraya karşı, hayatı içine çeke çeke yaşar.

Yaşamın tüm çirkinliklerini unutturan tek manzara gecenin ay ışığının denizin üzerine yansımasıdır. İşte o an insan yarınlara yeni umutlarla tutunur.

Ben ne deniz manzaralı bir ev, ne gün batımını gören bir zirve manzarası istiyorum, ben sadece senin manzaranı istiyorum birtanem.

Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, insanlar değişir, ihtiyaçlar değişir, ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir. Tren istasyonu değil. Paulo Coelho

Orman manzarası yeşildir insanı rahatlatır, ferahlatır, deniz manzarası mavidir insanı umutlandırır, neşelendirir, gece manzarası siyahtır insanı hüzünlendirir, sessizleştirir.

Öperek uyandırdım bu sabah ayrılığı. Fırından yeni çıkan bekleyişler satın aldım. Kırmızı mavi köşeli yalnızlığımı serdim masaya. Manzaraysa ayrılığa sıfır. İşte her şey hazır. Acılarımla iki lafın belini kırdık. Yokluğunda bir kuş sütü eksik. pekguzelsozler.com Yalnızlığım ve ben; seni çok bekledik.

Günün her anı güzel manzaralar sunar bunları görmesini bilenlere, sabah güneşin doğuşu ayrı bir manzara, batışı şahane bir manzara, gecenin yıldızları ise parlayan bir manzaradır.