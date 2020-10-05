Arkadaşının doğum günü partisine katıldı

& ;Yapımcılığını ve yönetmenliğini kendisinin yapacağı ve başrolünü annesi Türkan Şoray'a vereceği bir proje hazırlığı olduğu yönünde çıkan dedikoduların asılsız olduğunu belirten Ünal, "Annem televizyonda olmak istemiyor. Yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok" dedi. Şoray'ın torun istediğini dile getiren Ünal, "Tabii ki de bunlar işin esprisi" dedi.& ;



