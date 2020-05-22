Arife günü nedir? Arife günü ne demek? Arife günü tarihi ve kökeni nedir? Arife günü günü ne zaman?

Arife günü bayramı müjdeleyen bayrama kavuşturan bir gün olarak binlerce yıldır kültürümüzde ve geleneğimizde anılıyor. Arife günü hakkında herkesin merak ettiği soruları sizler için yanıtladık. Arife günü nedir? Arife günü ne demek? Arife günü tarihi ve kökeni nedir?

ARİFE NE DEMEK?

Arife Arapça, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

ARİFE NE ZAMAN

ARİFE ETİMOLOJİSİ NEDİR?

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.