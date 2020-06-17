Ara öğün alternatifi: Avokadolu salata tarifi

Ara öğün atıştırmalıklarınıza lezzetli bir alternatif eklemek ister misiniz? Öğünlerinizde de tercih edebileceğiniz avokadolu salata ile sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalığa sahipsiniz.

17.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:24

Ana öğünlerinizde ve ara öğünlerde tercih edebileceğiniz avokadolu salata, lezzetli ve pratik yönü ile ideal bir tariftir. Kolayca hazırlayacağınız bu özel tarif ile sağlıklı bir alternatife sahip olacaksınız.

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GEREKLİ MALZMELER

1 tane avokado

3-4 tane salatalık

Zeytinyağı

Tuz

2-3 yemek kaşığı kişniş

2 yemek kaşığı mayonez

Karabiber

1 dal taze soğan

1 tane misket limonu

Acı sos

HAZIRLANIŞI

Taze soğan, misket limonun suyu, birkaç damla acı sos, kişniş, mayonez, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın.

Avokadoları ve salatalıkları doğrayarak sos ile harmanlayın.

Salatanızı tabağa alarak servis edin. Afiyet olsun.

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