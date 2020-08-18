AÖL sınavı açıklandı mı? Aöl sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğrenci MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını bekliyorlar. AÖL sınav sonuçlarını adaylar AÖL'ün internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından belirlenen takvime göre 17 Ağustos tarihinde açılanması bekleniyordu. Sabah saatlerinde başlayan bekleyiş sonuç vermedi. AÖL sınav sonuçlarının açıkanağı tarih net değil. Fakat, her an açıklanabileceği için adayların sürekli kontrol etmesi gerekmektedir.

AÖL 2020-2021 İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Açıköğretim Lisesi 2020-2021 ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB tarafından gerçekleşen AÖL sınavının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek açık lise sınav sonuçlarını görüntülenecek.

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